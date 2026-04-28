Taína Gravier celebra su mayoría de edad y presenta a su novio Joaquín

Taína Gravier, hija de Valeria Mazza, celebra su cumpleaños número 18 y presenta a su novio Joaquín en un emotivo festejo familiar.

Hoy 06:18

El 22 de abril, Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, celebró su cumpleaños y se convirtió en la última de sus hermanos en alcanzar la mayoría de edad.

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Durante los festejos, la joven compartió la feliz noticia de que está en pareja con Joaquín, un joven que ya la presume en sus redes sociales.

En una reciente entrevista para ¡HOLA!, Taína reveló que lleva unos meses de relación con Joaquín, quien tiene 19 años y estudia Administración de Empresas. La joven contó que se conocían desde hace tiempo y que su relación se formalizó tras cruzarse en diversas ocasiones.

Gravier comentó que Joaquín ya fue presentado a la familia y que todos lo aman: “La primera vez que vino a casa tomamos un helado con mamá y papá. O sea, imaginate la presión”, expresó con una sonrisa.

Sus hermanos mayores, Balthazar, Tiziano y Benicio, también aprueban su relación, destacando que Joaquín es una persona muy buena y que se ha integrado perfectamente a la familia: “Él es muy bueno, así que no se dio eso de que los hermanos se ponen en modo cuida”, comentó Taína.

En diciembre de 2025, Tiziano había mencionado que Joaquín no es celoso y que es un buen candidato para su hermana. “Cayó bien en casa, así que está todo bien”, afirmó el esquiador olímpico.

Valeria Mazza, consultada sobre la relación, expresó que Joaquín “es muy amoroso” y que la conexión entre ellos es fácil y fluida, un aspecto que los padres valoran en las relaciones de sus hijos.

A pesar de que Taína no reveló el apellido de su novio en la entrevista, el día de su cumpleaños, reposteó una historia de Joaquín en Instagram donde finalmente lo presentó a sus seguidores, mostrando así su felicidad compartida.