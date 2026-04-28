El siglo XX fue, sin duda, un siglo estadounidense. Cuando Estados Unidos comprendió que Alemania probablemente ganaría la Primera Guerra Mundial, intervino y, con la participación de la Unión Soviética, la derrotó.

Hoy 07:12

Por Emir Sader

Para Página 12

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A partir de ese momento, Estados Unidos organizó el mundo occidental bajo su dirección y se convirtió en la fuerza hegemónica decisiva durante todo el siglo.

La bipolaridad característica de la Guerra Fría se limitó al ámbito militar. Tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, Estados Unidos no solo respondió al ataque japonés, sino que también demostró a la Unión Soviética su capacidad militar.

Sin embargo, el posterior acceso de la URSS a las armas nucleares estableció el equilibrio que marcaría todo el período de la Guerra Fría. En otros ámbitos —económico, social, político y tecnológico— se consolidó la predominancia estadounidense.

El fin de la URSS y del bloque socialista supuso el fin de la Guerra Fría, tal como había existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos creía que volvería a ser la única superpotencia, como lo había sido Inglaterra durante casi todo el siglo XIX.

Pero de repente, surgió el fenómeno más importante del siglo XXI hasta la fecha: los BRICS. Por primera vez, se formó una alianza entre el poderío militar de Rusia y la fortaleza económica de China. A esto se sumó la capacidad de articulación del Brasil de Lula, varios países productores de petróleo, antiguos aliados de Estados Unidos, y una lista cada vez mayor de países que deseaban unirse a los BRICS.

Este fue el fenómeno más decisivo para definir la crisis de la hegemonía estadounidense. No solo se restauró un mundo bipolar, sino que esta vez no solo se centraba en el equilibrio militar, sino que también se sustentaba en planes económicos, políticos, tecnológicos y culturales.

Quienes vivieron la segunda mitad del siglo pasado saben lo que significó la hegemonía estadounidense en el mundo. Y se puede comprender lo que significa vivir un siglo de declive —o quizás decadencia— de esta hegemonía.

Lo que aún perdura, como el elemento más fuerte de la decadente hegemonía estadounidense, es el “estilo de vida americano”, como lo llaman. Esto se manifiesta en la proliferación de centros comerciales y su universo donde todo es una mercancía, todo tiene un precio, todo se vende, todo se compra.

Esta influencia se ha globalizado, llegando incluso a Asia y a la propia China, donde las mismas marcas están presentes en todo el mundo, casi todas estadounidenses.

Sin embargo, nada de esto nos impide vivir en el siglo de la crisis de la hegemonía estadounidense en el mundo.