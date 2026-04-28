Emma Stone encabezará "The Catch", la nueva comedia romántica de Universal

La actriz liderará el proyecto que llegará en 2027 y estará acompañada por Chris Pine.

Hoy 07:28

La actriz Emma Stone será la protagonista principal de “The Catch”, la nueva comedia romántica que prepara Universal Pictures y que tiene previsto su estreno para el 21 de mayo de 2027.

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El proyecto será dirigido por Dave McCary y está concebido como una historia centrada en dos personajes, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre la trama.

Según se informó, Stone evaluaba distintas propuestas para su próximo trabajo, pero tras la llegada de una nueva versión del guion decidió inclinarse por “The Catch” y avanzar con su desarrollo. La película tomó impulso definitivo una vez confirmada la participación de Chris Pine, quien compartirá pantalla con la actriz.

El guion fue escrito originalmente por Patrick Kang y Michael Levin, con una revisión posterior a cargo de Jen Statsky, reconocida por su trabajo en Hacks, junto a Travis Helwig.

Además de protagonizar, Stone también participará en la producción a través de su compañía Fruit Tree, junto a McCary y Ali Herting. El equipo de producción se completa con Shawn Levy y Dan Levine por 21 Laps, y Michael H. Weber, mientras que Robin Fisichella será productora ejecutiva.

El desarrollo del proyecto está supervisado por Erik Baiers y Jacqueline Garell dentro del estudio, que apuesta por “The Catch” como uno de sus lanzamientos destacados en el género romántico para 2027.

Emma Stone