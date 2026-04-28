EDESE informó cortes programados para este miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:47

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Miércoles 29 de abril: de 8:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Parque del Rio III de la ciudad Capital (Mza 78, lotes 32, 31, 30, 29, 28 y 27); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Beltrán y sus zonas rurales aledañas y de 15:00 a 18:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad La Banda.