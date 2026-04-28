Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para este miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:47

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Miércoles 29 de abril: de 8:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio  Parque del Rio III de la ciudad Capital (Mza 78, lotes 32, 31, 30, 29, 28 y 27); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Beltrán y sus zonas rurales aledañas y de 15:00 a 18:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad La Banda.

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un Uber denunció en la garita del Puente Carretero que llevaba droga para un policía
  2. 2. Con clásicos imperdibles, así quedarían hoy los cruces de los playoffs del Torneo Apertura
  3. 3. Boca visita a Cruzeiro con la gran chance de encaminar la clasificación en la Libertadores
  4. 4. Desarticulan banda narco que operaba desde cárceles: cuatro detenidos, dos de ellos santiagueños
  5. 5. Quimilí: ingresaron al predio de la fundación Dignamente y causaron destrozos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT