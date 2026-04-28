Milly Alcock apuesta a una Supergirl diferente en el nuevo DCU

La actriz destacó el enfoque propio con el que construyó al personaje y no descartó futuros cruces con otros héroes, como Jimmy Olsen.

Hoy 09:02

La actriz Milly Alcock adelantó detalles sobre su interpretación de Supergirl en la nueva película del universo DC y remarcó que su versión del personaje tendrá una identidad propia, diferenciada de otras superheroínas vistas en pantalla.

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En una entrevista durante la CCXP con ScreenRant, Alcock explicó que decidió encarar a Kara Zor-El desde una perspectiva individual, sin tomar referencias directas de otras actrices que hayan interpretado al personaje o a figuras similares dentro del género.

“La abordé como un ser propio. Es muy distinta a otras superheroínas”, señaló, y agregó que su interpretación buscará transmitir mayor crudeza y realismo, con una personalidad “imperfecta, pícara y con actitud”.

La nueva película, que se estrenará el 26 de junio de 2026, presentará a Supergirl en una aventura a escala galáctica junto a Krypto, al tiempo que profundizará en su historia de origen y en las diferencias con su primo, Superman.

El film está basado en la miniserie Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, y cuenta con dirección de Craig Gillespie y guion de Ana Nogueira.

Consultada sobre la posibilidad de que su personaje interactúe con otros héroes del DCU, como Jimmy Olsen, Alcock reconoció que no lo había considerado previamente, aunque dejó abierta la puerta a futuros desarrollos.

“No lo había pensado, pero ahora definitivamente lo voy a hacer”, afirmó.

La película marcará una nueva etapa para el personaje dentro del renovado universo cinematográfico de DC, con una propuesta que busca diferenciarse tanto en tono como en construcción de su protagonista.