“Pasará la vida y no volverás”: el doloroso posteo del padre de la nena que murió tras un golpe en la escuela

La niña, de 6 años, falleció en Rosario luego de sufrir una grave lesión en la cabeza durante el recreo. Su papá la despidió en redes con un mensaje que conmovió a todos.

Hoy 09:01

La muerte de una nena de 6 años en una escuela provocó profunda conmoción en Rosario. Según informaron desde la institución, Jazmín Miqueo Cuello Luna tropezó con sus cordones durante el recreo y se golpeó la cabeza con un banco de cemento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el incidente fue internada en un hospital de la zona, pero horas más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento. En ese contexto, su papá compartió un desgarrador posteo en redes sociales.

Horas después del hecho, Ricardo Miqueo acudió a su cuenta de Facebook para desahogarse. El hombre compartió una foto de cuando Jazmín era una bebé para despedirla.

En la imagen se lo observa a él mirarla, mientras ella duerme en sus brazos. Para acompañar la publicación, Ricardo eligió una canción con una profunda letra que relata lo que está padeciendo por estas horas.

“Pasará la vida y no volverás / Yo no veo tu cara en el ataúd / Veo un ser de luz desaparecer”, dicen Silvio Rodríguez y Milo J en la canción Luciérnagas.

El hombre solía compartir numerosas fotos de su familia y Jazmín era la protagonista de muchas de ellas. “Dios te Bendiga siempre hija, y me de la gracia de saber guiarte”, había escrito en una posteo reciente.