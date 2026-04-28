Crítica de "Enzo"

Amigos desde la carrera, Robin Campillo y Laurent Cantet, fallecido en abril de 2024, volvieron a unir su talento en este drama dirigido por el primero y escrito por ambos, que vuelve a incidir en el descontento juvenil con el sistema impuesto.

Hoy 07:08

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

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Resulta imposible hablar de 'Enzo' sin mencionar 'La clase' (Laurent Cantet, 2008) o '120 pulsaciones por minuto' (Robin Campillo, 2017). Las tres forman parte de un corpus cinematográfico centrado en señalar el descontento juvenil con el sistema impuesto. Da igual si el enfado es con las farmacéuticas, con sus profesores, con sus padres o con la sociedad en general. Pocos han retratado las tensiones generacionales con la sensibilidad e inteligencia de Laurent Cantet y Robin Campillo, amigos y colaboradores durante toda su carrera.

'Enzo' es la unión de ambos (como lo era 'La clase', escrita entre los dos). Campillo retoma aquí el proyecto que dejó Cantet inacabado sobre un chaval que trabaja de albañil. La contradicción que propone al espectador es que es hijo de una familia acomodada y vive en una casa espectacular. Con una cámara que lo sigue y respeta sus silencios, señala sin necesidad de explicar mucho las tensiones entre el chico y su padre. Más allá de un conflicto familiar, retrata la superioridad moral de una generación responsable en gran medida de los conflictos que viven los jóvenes hoy, ya sean de clase, identidad, inadaptación al sistema escolar o de cualquier otro tipo.

Para ver un 'coming-of-age' con los patrones del género, pero más amargo.