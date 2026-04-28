Argentina recuperó el estatus de país libre de gripe aviar y reactivará exportaciones

El SENASA confirmó el cierre del último brote de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales y notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal para restablecer acuerdos internacionales.

Hoy 08:45

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que Argentina recuperó oficialmente su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales, luego de superar los últimos brotes registrados y cumplir con todos los protocolos sanitarios exigidos a nivel internacional.

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Tras más de 28 días desde la finalización de las tareas sanitarias en cuatro brotes detectados en establecimientos avícolas, el organismo elevó el informe de autodeclaración de país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Según detalló el SENASA, el documento presentado incluye todas las acciones implementadas desde la detección de sospechas en establecimientos comerciales, los procedimientos aplicados tras la confirmación de los casos y la vigilancia epidemiológica realizada para garantizar el control sanitario.

Los brotes se habían registrado en Ranchos, Lobos y Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y en Alejo Ledesma, en Córdoba.

Las tareas incluyeron el despoblamiento de las granjas afectadas, la disposición final de los animales, la limpieza y desinfección de los establecimientos, además del monitoreo posterior para confirmar la ausencia de nuevos contagios.

Al no haberse detectado nuevos casos en aves comerciales y cumplirse el plazo establecido por el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA, Argentina se autodeclaró libre de la enfermedad.

Con esta medida, el SENASA retomará las negociaciones comerciales con los distintos socios internacionales con los que mantenía acuerdos bajo la condición de país libre de gripe aviar, lo que permitirá fortalecer nuevamente las exportaciones de productos aviares.

El organismo aclaró que durante el período de brotes se logró sostener parte del comercio exterior gracias a acuerdos de zonificación, regionalización y compartimentación, mecanismos que permiten garantizar la continuidad de las exportaciones incluso ante focos localizados del virus.

Además, el SENASA lanzó una nueva campaña de prevención para reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el país y recordó la importancia de notificar rápidamente cualquier signo compatible con influenza aviar.

Entre los principales síntomas se encuentran la mortandad elevada, síntomas nerviosos, digestivos y respiratorios tanto en aves domésticas como silvestres.