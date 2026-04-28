Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Verónica Ojeda, el psicólogo Carlos Díaz y una de sus hermanas

Verónica Ojeda volverá a declarar ante el tribunal junto al psicólogo Carlos Díaz, quien prestará testimonio por primera vez, y Rita Maradona, en una jornada clave del juicio que se desarrolla en San Isidro.

Hoy 07:52

Este martes continuará el juicio por la muerte de Diego Maradona con una audiencia clave en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, donde prestarán declaración Verónica Ojeda, el psicólogo Carlos Díaz, Rita Maradona —una de las hermanas del exfutbolista— y el perito de la Policía Científica, Gerardo Vergara.

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Según informaron fuentes del caso, Ojeda comparecerá después del mediodía, mientras que Díaz lo hará por la tarde ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del tribunal que lleva adelante el proceso judicial.

El testimonio de Díaz genera especial expectativa, ya que será la primera vez que declare en este debate oral. El psicólogo especializado en tratamiento de adicciones no pudo exponer en el primer juicio oral debido a que aquel proceso fue anulado.

En audiencias anteriores, Verónica Ojeda ya había realizado fuertes declaraciones sobre el estado en el que encontró a Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

“Tenía olor a caca y a pis”, afirmó la madre de Dieguito Fernando al describir las condiciones en las que se encontraba el ex capitán de la Selección Argentina.

Además, Ojeda apuntó contra tres de los imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el propio Carlos Díaz.

Sobre Luque, fue contundente al asegurar que “mintió” respecto de la operación por el hematoma subdural y cuestionó una fotografía que se tomó con Maradona tras la intervención. “Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza”, sostuvo.

También criticó a Cosachov y aseguró que Díaz utilizaba un lenguaje inapropiado al referirse al problema de alcoholismo del exfutbolista. “Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol”, declaró.

Por su parte, Rita Maradona recordó una reunión en la Clínica Olivos en la que Dalma Maradona habría dicho: “Ustedes no tienen nada que ver acá, ya somos grandes y decidimos nosotras”.

Además, sostuvo que Luque era el médico de cabecera de su hermano porque “era el único que lo atendía” y señaló que, días antes de la muerte, se restringieron las visitas al country de Tigre.

En el juicio también están imputados el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni, todos acusados por el fallecimiento del exentrenador ocurrido el 25 de noviembre de 2020.