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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
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Termas de Río Hondo bajo un cielo cubierto: temperaturas templadas para hoy Martes 28 de abril de 2026

Los termenses disfrutarán de un día fresco y nublado con temperaturas moderadas. El pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas en los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy, Termas de Río Hondo presenta un cielo cubierto con temperaturas que rondan los 8.1 °C, lo que genera una sensación térmica de 7.6 °C. Los termenses notarán que la humedad se eleva al 93%, lo que puede hacer que el día se sienta aún más fresco.

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El viento sopla a 5 km/h del este, contribuyendo a la sensación de frío en la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17.7 °C. Sin embargo, las nubes permanecerán, lo que limitará el calentamiento por el sol.

Para mañana, el pronóstico se torna más alentador, ya que se anticipa un cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 9.9 °C y máximas de 20.4 °C. Los termenses podrán disfrutar de un ambiente más templado, ideal para actividades al aire libre.

El jueves, el clima seguirá mejorando, con un día soleado que traerá consigo temperaturas mínimas de 12.6 °C y máximas que podrían llegar a los 24.3 °C. Este cambio permitirá a los termenses disfrutar de un clima más cálido y agradable.

En resumen, para hoy Martes 28 de abril de 2026, se espera un cielo cubierto con temperaturas entre 9.6 °C y 17.7 °C. Los próximos días traerán cielos más despejados y un incremento gradual de la temperatura, brindando un respiro a la frescura de esta jornada.

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