Sorpresa en Gran Hermano: Brian Sarmiento fue eliminado y Yipio celebró su continuidad

El exfutbolista quedó fuera de la casa tras perder el versus final frente a Yisela “Yipio” Pintos y recibir el 54,2% de los votos negativos en una de las galas más intensas de la temporada.

Hoy 08:17

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más intensas con la eliminación de Brian Sarmiento, quien abandonó el reality tras caer en el versus final frente a Yisela “Yipio” Pintos.

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El exfutbolista quedó eliminado en la semana 9 de competencia luego de recibir el 54,2% de los votos negativos del público, en una definición que mantuvo la tensión hasta el último segundo y que modificó por completo el panorama dentro del juego.

La gala, conducida por Santiago del Moro, también tuvo un momento especial con el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien sorprendió a los participantes con un show en vivo, aunque todas las miradas estuvieron puestas en la placa de nominados.

Los participantes en riesgo eran Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán, una combinación de jugadores fuertes y figuras con gran protagonismo dentro de la convivencia.

El primero en salir de placa fue Franco Zunino, quien recibió apenas el 2,3% de los votos negativos. Después fue el turno de Danelik Galazán, que logró continuar en competencia con el 5,2% de los votos.

La tercera salvada fue Solange Abraham, quien obtuvo el 25,1% y evitó llegar al mano a mano final.

De esta manera, el versus quedó definido entre Brian y Yipio, dos de los jugadores más fuertes de la casa y protagonistas de una rivalidad que comenzó desde las primeras semanas del reality.

Ambos habían protagonizado fuertes cruces dentro de la convivencia, especialmente cuando Sarmiento acusó a la uruguaya de ser “patotera” y luego la calificó de “violenta” tras una discusión que marcó un antes y un después en la relación.

Finalmente, cerca de las 23.30 del lunes, Del Moro anunció que el eliminado era Brian Sarmiento.

La reacción fue inmediata. Yipio gritó de emoción y salió corriendo hacia la habitación para festejar junto a sus compañeros, repitiendo una escena similar a la que ya había protagonizado cuando venció a Cinzia Francischiello en otro versus.

También celebró Juan “Juanicar” Caruso, uno de los principales rivales de Brian dentro de la casa, mientras que del otro lado el grupo del exfutbolista intentaba asimilar la salida.

Antes de abandonar la casa, Brian pidió calma a sus aliados, posó para una última foto grupal y se despidió con emoción.

Le pidió a Danelik que llegara a la final y abrazó especialmente a Yanina Zilli, su principal aliada desde el primer día, quien no pudo contener las lágrimas durante la despedida.

Además, la gala dejó otro anuncio importante: en mayo llegará el repechaje, una instancia que permitirá regresar a los participantes eliminados, ya sea por decisión del público, abandono o expulsión, lo que podría volver a cambiar por completo el rumbo del reality.