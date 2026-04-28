Condiciones de neblina en La Banda: el clima se asoma para hoy Martes 28 de abril de 2026

Los bandeños enfrentan una jornada con neblina y temperaturas frescas. El pronóstico indica un aumento gradual de las temperaturas en los próximos días.

Hoy 08:12

La Banda, ubicada en Santiago del Estero, comienza el día con neblina que reduce la visibilidad y temperaturas frescas. En este momento, la temperatura se sitúa en 10.2 °C, con una sensación térmica apenas por debajo, alcanzando los 10.1 °C.

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La humedad es elevada, alcanzando un 87%, lo que contribuye a la sensación de frescura en las primeras horas del día. Un suave viento del este-sureste sopla a 4.7 km/h, aunque no es suficiente para disipar la neblina que cubre la ciudad.

A medida que avanza la jornada, se espera una mejora en las condiciones climáticas. El pronóstico indica que hoy La Banda tendrá un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.7 °C y los 18.8 °C.

El miércoles, los bandeños podrán disfrutar de un día soleado, con temperaturas mínimas de 9.8 °C y máximas que alcanzarán los 22.1 °C. Esto marcará un cambio notable respecto a las condiciones actuales.

El pronóstico para el jueves se mantiene en la misma tónica, con un día soleado y temperaturas que variarán entre 13 °C y 25.4 °C. Así, los bandeños podrán prepararse para un clima más cálido y agradable en los próximos días.