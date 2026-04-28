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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
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Un bólido brillante cruzó el cielo de Buenos Aires durante la noche y se viralizó en las redes sociales

El fenómeno duró unos segundos y también se pudo ver en Montevideo y zonas del Conurbano bonaerense.

Hoy 09:11

La Ciudad de Buenos Aires vivió en la noche del lunes un fenómeno sorprendente cuando una luz atravesó el cielo. Cerca de las 22.50, cámaras de seguridad y celulares de vecinos captaron el paso de un bólido brillante y verdoso que generó revuelo.

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El suceso fue registrado en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas cercanas al Río de la Plata, como Montevideo, Uruguay

Los videos que se viralizaron muestran una especie de “bola de fuego” desplazándose rápidamente de un extremo a otro del cielo nocturno. 

Duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

Las  primeras versiones indicarían que este fenómeno se trató de un bólido, es decir, un meteoro extremadamente brillante que suele explotar en la atmósfera porque cae a gran velocidad y genera mucha fricción.

Según el Observatorio Astronómico de Córdoba, la explosión puede estar acompañada de un sonido estruendoso y puede dejar fragmentos que caen a la Tierra como meteoritos. 

"Los bólidos son a menudo más espectaculares que los meteoros comunes", aclaran en la web.

Hasta el momento no se reportaron estruendos ni que se hayan encontrado restos del bólido en la zonas aledañas a donde se vio la luz.

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