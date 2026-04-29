Detienen a conductor en Catamarca con 40 kilos de cocaína en su auto

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a un hombre con 40 kilos de cocaína en un automóvil en Catamarca, tras realizar un control en la ruta nacional N° 38.

Hoy 15:10

Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo un operativo que resultó en la incautación de cerca de 40 kilos de cocaína, ocultos en un automóvil que partió de La Quiaca y tenía como destino final Mendoza.

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El operativo se realizó en la ruta nacional N° 38, en la provincia de Catamarca, donde los integrantes del Escuadrón 67 'Catamarca' estaban realizando controles rutinarios.

Durante el control, los agentes detuvieron un auto Citroën C3 que se dirigía de norte a sur y entrevistaron al conductor, quien manifestó haber salido de La Quiaca con rumbo a Mendoza.

Como parte de la investigación, los gendarmes utilizaron un escáner móvil para inspeccionar el vehículo, lo que les permitió detectar cuerpos extraños en el torpedo y en los zócalos del automóvil.

Posteriormente, los agentes abrieron los compartimentos mencionados y encontraron un total de 47 paquetes y 7 envoltorios amorfos con una sustancia sospechosa.

La sustancia fue sometida a una prueba química, que confirmó que se trataba de cocaína. Tras pesar los 54 envoltorios, se determinó que contenían un total de 39 kilos 91 gramos de droga.

Como resultado del operativo y tras la confirmación del delito, el Juzgado Federal N°1 de Catamarca ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, así como la detención del conductor, quien intentaba transportar 40 kilos de cocaína desde La Quiaca a Mendoza.