Hernán Drago habla sobre su competencia con Beto Casella en el rating

Hernán Drago, conductor de 'Bienvenidos a Ganar', destaca su éxito en el rating frente a Beto Casella en El Nueve.

Hoy 15:14

En la actualidad, Hernán Drago se ha consolidado como una figura destacada en El Nueve gracias a su programa 'Bienvenidos a Ganar', que ha logrado un notable éxito en el rating.

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El conductor ha sabido dar una dura pelea en el prime time, logrando desplazar a 'BTV', el programa de Beto Casella, al cuarto lugar en la clasificación de audiencia.

Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, Drago expresó su felicidad por el apoyo recibido en el canal: “A mí me da mucha felicidad que todos en el canal estén contentos con que yo esté en este lugar...”.

Asimismo, Hernán Drago compartió su experiencia al enterarse de su competencia directa con Casella, destacando que “trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga ruido”, enfatizando la importancia de la humildad en el ámbito televisivo.

El presentador, con 34 años de trayectoria, afirmó que la audiencia no se debe ver influenciada por las opiniones externas: “No me puede entrar por el oído y salir por el otro porque es mi laburo”.

Drago también comentó sobre la evolución de 'Bienvenidos a Ganar', mencionando que su éxito se debe a una estrategia de presentación que prioriza a los artistas sobre el conductor, un aspecto que considera vital en la televisión actual.

Finalmente, el modelo concluyó que, a pesar de contar con un presupuesto limitado, su programa ha logrado consolidarse en las métricas, resaltando que no siempre el dinero garantiza el éxito en televisión.