Clodomira celebró su 133° aniversario con inauguraciones, entrega de viviendas sociales y un acto central

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, encabezó los festejos junto al intendente Daniel Ruiz y transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez a los vecinos de la ciudad.

Hoy 15:35

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, participó este miércoles por la mañana de los actos centrales por el 133° aniversario de Clodomira, oportunidad en la que transmitió el afectuoso saludo del gobernador Elías Suárez a los vecinos de esta ciudad del departamento Banda y acompañó al intendente Daniel Ruiz en la entrega de viviendas sociales y la inauguración de un polideportivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También fueron parte de estas actividades los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el secretario de Deportes, Carlos Dapello, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, entre otras autoridades.

Las actividades dieron inicio en el domicilio de la familia Ávila del barrio Villa Nueva, donde se hizo la entrega formal de 15 viviendas sociales ejecutadas con fondos provinciales y la colaboración de la Municipalidad de Clodomira; las cooperativas de trabajo “Superando Límites”, “Matadero Construye” y “Ahí Veremos”, y las asociaciones civiles “Vecinos del B° Mendilarzu”, “Esquina Pozo” y “Pequeños Productores Ashpa Sumaj”.

Luego, la comitiva dejó habilitado un amplio complejo polideportivo que cuenta con canchas de fútbol y básquet, donde también se practicará vóley, cesto, handball, taekwondo y patín artístico, además de gimnasia.

El acto central tuvo lugar sobre avenida Mitre, donde se hizo la presentación de la Agrupación 29 de Abril por parte del jefe del Ejército, Diego Jesús Castro, seguida de la revista de efectivos y el saludo oficial. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se dieron las palabras alusivas a la fecha.

En este marco, el intendente Ruiz hizo un balance de las obras ejecutadas y destacó que gran parte de las realizaciones tienen relación con la educación y el deporte, en consonancia con el Gobierno de la provincia que asumió un gran compromiso con las nuevas generaciones.

A su turno, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y resaltó las obras inauguradas en la ciudad y alrededores, que son posible gracias al manejo responsable de los recursos a pesar del difícil panorama que atraviesa el país.

“Visitar esta hermosa ciudad del interior de la provincia y haber vivido la inauguración de viviendas sociales y de un nuevo polideportivo que cuenta con todas las comodidades que seguramente será el lugar de concentración de todas las actividades deportivas de la ciudad, para nosotros es enormemente gratificante. Por eso instamos a los vecinos a que sigan trabajando en ese sendero, entendiendo que la prioridad siempre tiene que ser la gente y el progreso de la ciudad”, expresó.

El acto finalizó con autoridades y vecinos cantando el “Feliz cumpleaños” y el posterior desfile con la participación de delegaciones educativas, instituciones y miembros de las fuerzas de seguridad.