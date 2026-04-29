Sarmiento ya tiene todo confirmado para la fecha 7 del Federal A

Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para afrontar la fecha 7 del Torneo Federal A. El conjunto bandeño será local ante Defensores de Vilelas, en un duelo clave para seguir sumando en su zona.

El encuentro se disputará el domingo 3 de mayo desde las 16:30, en el estadio Ciudad de La Banda, donde buscará hacerse fuerte ante su gente para levantar cabeza.

La terna arbitral ya fue designada y estará encabezada por Ramón Federico Guaymas Tornero (Salta). Como asistentes estarán Luciano Agustín Díaz (Salta) y Walter Augusto Cardozo (Jujuy), mientras que el cuarto árbitro será Diego Pablo Ocampo (Salta).

Con todo confirmado, Sarmiento se prepara para un compromiso importante en casa, con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en el campeonato.