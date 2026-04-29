Invitan a participar de “Princesas en relax”, una tarde especial de spa y conexión

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Hoy 16:17

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de la propuesta “Princesas en Relax”, una actividad pensada para compartir un momento único de relajación, risas y conexión emocional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en la Casa del Bicentenario, y está destinada a quienes deseen disfrutar de una experiencia diferente junto a una persona especial.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3856225258.

De esta manera, se continúa promoviendo espacios recreativos que fortalecen los vínculos y el bienestar emocional en la comunidad.