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Invitan a participar de “Princesas en relax”, una tarde especial de spa y conexión

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Hoy 16:17

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de la propuesta “Princesas en Relax”, una actividad pensada para compartir un momento único de relajación, risas y conexión emocional.

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La jornada se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en la Casa del Bicentenario, y está destinada a quienes deseen disfrutar de una experiencia diferente junto a una persona especial.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3856225258.

De esta manera, se continúa promoviendo espacios recreativos que fortalecen los vínculos y el bienestar emocional en la comunidad.

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