Humanidades de la UNSE firmó un convenio con el Ministerio de Salud para ampliar prácticas profesionales

El acuerdo permitirá que alumnos de distintas carreras realicen experiencias supervisadas en hospitales, direcciones y UPAs de la provincia, fortaleciendo la formación académica en territorio.

Hoy 16:24

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE concretó la firma de un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, con el propósito de generar nuevos espacios de prácticas preprofesionales supervisadas para estudiantes de distintas carreras.

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El acuerdo fue rubricado por la ministra de Salud, Natividad Nassif, y la decana de la unidad académica, Sandra Moreira, en el marco de una política orientada a fortalecer la formación universitaria mediante experiencias concretas en ámbitos laborales reales.

A partir de esta iniciativa, los estudiantes podrán desempeñarse en direcciones, hospitales y Unidades Primarias de Atención (UPAs) dependientes de la cartera sanitaria provincial, lo que permitirá complementar los conocimientos teóricos con prácticas en territorio.

Desde la Facultad destacaron que esta articulación busca consolidar el vínculo entre la universidad pública y el sistema de salud, generando instancias formativas con impacto social y comunitario.

La decana Sandra Elizabeth Moreira remarcó la importancia estratégica del convenio y sostuvo que representa una ampliación de oportunidades para el alumnado, además de profundizar una línea institucional basada en una formación situada y conectada con las realidades sociales y sanitarias de la provincia.

Asimismo, señaló que el trabajo conjunto con el Ministerio permitirá potenciar el perfil profesional de los futuros egresados, integrando saberes académicos con prácticas concretas y reafirmando el compromiso social de la universidad pública.

También subrayó que estas acciones fortalecen el papel de la Facultad como actor clave en la construcción de políticas públicas, formando profesionales con sensibilidad social, compromiso ético y una mirada territorial.

De la firma participaron además la vicedecana Carla Ferreyra; el secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia, Ulises Barbieri; docentes de la Licenciatura en Trabajo Social; el subdirector de Salud de la Provincia, Gustavo Sabalza; y miembros del equipo ministerial.

Finalmente, desde Humanidades ratificaron su compromiso con la formación integral de los estudiantes, la vinculación con la comunidad y el trabajo articulado con organismos estatales, promoviendo una universidad activa al servicio de la sociedad.