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Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 12 de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños afrontan compromisos clave en medio de un presente irregular. Ya se definieron las autoridades para sus respectivos partidos.

Hoy 16:16

La 12ª fecha de la Primera Nacional tendrá acción importante para los representantes santiagueños. Mitre y Güemes ya conocen a las autoridades designadas para sus encuentros del domingo.

Por un lado, Mitre recibirá a Acassuso el domingo 3 de mayo a las 15.00. El árbitro principal será Gastón Monson Brizuela, acompañado por los asistentes Hernán Vallejos y Martín Grasso, mientras que Luis Martínez será el cuarto árbitro.

El Aurinegro atraviesa un momento complicado: marcha 16º en la Zona A con 9 puntos, producto de una victoria, seis empates y tres derrotas. En la última fecha igualó 1-1 ante Chaco For Ever en el debut de Cristian Mazzón como DT, y buscará hacerse fuerte en casa para empezar a levantar.

Por su parte, Güemes visitará a Midland el domingo a las 16.30. El juez será Javier Delbarba, con Juan Pablo Millenaar y Matías Basso como asistentes, y Julián Beligoy como cuarto árbitro.

El Gaucho tampoco llega en su mejor versión. Viene de caer 1-0 ante Atlanta y se ubica 15º con 10 puntos (dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas). Si bien la dirigencia respalda a Juan Vita, la necesidad de resultados positivos empieza a ser urgente.

Ambos equipos buscarán cambiar la imagen en una fecha que puede ser determinante para empezar a salir del fondo en la tabla.

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