Detienen a 13 colombianos y rescatan a una menor en Güemes, Salta

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a 13 colombianos sin documentación y rescataron a una menor, presunta víctima de trata, en un operativo en General Güemes, Salta.

Hoy 16:26

En un operativo realizado sobre la ruta provincial 10 en General Güemes, efectivos del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional llevaron a cabo la detención de 13 ciudadanos colombianos que se encontraban sin documentación adecuada.

Estas personas viajaban en un transporte público de pasajeros, donde se realizó un registro de equipajes que permitió hallar elementos de uso íntimo y otras pertenencias.

Ante la situación, el Magistrado interviniente dispuso que la presunta víctima de trata fuera asistida en el hospital de Güemes, donde se le realizaron los estudios médicos pertinentes, siendo posteriormente trasladada al hospital Materno Infantil de la capital salteña, donde permaneció internada bajo custodia policial.

Durante la revisión del transporte, se descubrieron 280 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultos en un doble fondo de la bodega, así como 112 bultos de mercadería de origen extranjero.

La Fiscalía Federal de Salta emitió la orden de detención para los 13 colombianos, así como la deportación de los mismos a través del Paso Internacional de Aguas Blancas.

Los dos conductores del vehículo y la coordinadora de la operación quedaron supeditados a la causa, mientras que se determinó que la víctima sería entregada a la Dirección de Trata de Personas de la provincia de Salta.