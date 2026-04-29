Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por los seguros del Estado

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la resolución que había confirmado el procesamiento del expresidente y ordenó a la Cámara Federal dictar un nuevo fallo.

Hoy 16:58

La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue adoptada por la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos se pronunció en disidencia y sostuvo que debía mantenerse firme la medida judicial.

De esta manera, el tribunal hizo lugar al planteo presentado por la defensa del exmandatario y dejó sin efecto la resolución previa que había confirmado su procesamiento. Además, ordenó que la Cámara Federal emita un nuevo pronunciamiento.

El argumento central del fallo

La mayoría entendió que no existía una base acusatoria suficiente para sostener el procesamiento, ya que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, había considerado que no había elementos para avanzar contra Fernández.

Posteriormente, cuando el expediente llegó a Casación, el fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, pidió confirmar el procesamiento. Sin embargo, Borinsky y Carbajo señalaron que esa intervención no alcanzaba para subsanar la falta de impulso fiscal previa.

Según remarcaron, al coincidir la defensa y la fiscalía en solicitar la falta de mérito, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento sin una controversia real entre partes, lo que vulneraba principios del debido proceso y de imparcialidad.

De qué trata la causa

La investigación analiza supuestas maniobras vinculadas al Decreto 823/2021, mediante el cual se centralizó la contratación de seguros de organismos públicos en Nación Seguros S.A.

De acuerdo con la causa, ese esquema habría permitido la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las del mercado, generando un posible perjuicio económico para el Estado.

Fernández había sido procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo superior a los 14.634 millones de pesos y una prohibición de salida del país.

La postura en disidencia

El juez Gustavo Hornos votó en contra de anular el procesamiento. Consideró que la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva y que, por lo tanto, Casación no debía intervenir en esta etapa.

Además, sostuvo que el dictamen del fiscal Pleé mantenía vigente la acusación y que el procesamiento se encontraba debidamente fundamentado en las pruebas reunidas en el expediente.

Qué puede pasar ahora

Aunque los recursos presentados por otros imputados fueron declarados inadmisibles, la resolución abre la puerta a una revisión más amplia dentro del expediente.

Ahora será la Cámara Federal la encargada de dictar un nuevo fallo y definir si la anulación del procesamiento de Fernández impacta también en la situación procesal de los demás acusados en la causa.