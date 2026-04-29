Acusan a un hombre por estafa en Tucumán tras años de ventas fraudulentas

El Ministerio Fiscal formalizó cargos por estafa contra un hombre de 31 años en Tucumán, estableciendo medidas de coerción por seis meses.

Hoy 17:27

El Ministerio Fiscal realizó la formalización de cargos por estafa contra un hombre de 31 años, en una audiencia llevada a cabo el 29 de abril, bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila.

La acusación fue presentada por la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, quien destacó la implicación del acusado como supuesto autor del delito de estafa, en relación con una empresa dedicada a la importación y distribución mayorista de motopartes.

Desde hace aproximadamente ocho años, el imputado se desempeñaba como vendedor viajante y tenía acceso al sistema de facturación de la firma “La Vía S.R.L.”, ubicada en la ruta provincial 301 kilómetro 17,5, en Lules.

Según la Fiscalía, entre octubre de 2017 y el 15 de mayo de 2025, el imputado habría llevado a cabo un esquema fraudulento, emitiendo facturas reales a nombre de clientes autorizados, pero entregando mercancía a terceros no registrados.

Además, se le acusa de falsificar firmas en remitos y de recibir pagos que no fueron rendidos a la empresa, lo que evidencia la magnitud de la estafa.

La investigación reveló que, para ocultar el desvío de fondos, el imputado adulteró listados de deudores y proporcionó información falsa sobre la situación comercial de los clientes, lo que salió a la luz durante conciliaciones realizadas por la empresa.

El perjuicio económico estimado por las autoridades asciende a aproximadamente $34.000.000. En la audiencia, el MPF solicitó medidas de coerción de menor intensidad, que fueron aceptadas por el juez, formalizando así la investigación y los cargos.