La intendente Fuentes entregó al personal de Parques y Paseos cerca de 500 uniformes de trabajo

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; de Economía, Anabel Arce y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

Hoy 17:49

La intendente, Ing. Norma Fuentes, entregó nuevos uniformes a los empleados de la Dirección de Parques y Paseos, con el propósito de brindarles indumentaria cómoda, segura y adecuada para las tareas que desarrollan diariamente en el mantenimiento y cuidado de los espacios verdes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se otorgaron a casi 500 trabajadores equipos compuestos por camisas y pantalones de grafa color verde con cintas reflectantes, botines de cuero y gorras lo que facilitará su labor para garantizar espacios más limpios y disfrutables para todos los vecinos.

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; de Economía, Anabel Arce y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

"Gracias al compromiso de nuestro personal, pudimos cumplir año tras año con la ordenanza que establece la plantación de 60 mil árboles anuales, previendo alcanzar, a fines de este año, los 500 mil ejemplares colocados desde el inicio de la gestión", indicó la jefa comunal.

"Trabajamos por una ciudad más verde, un objetivo anhelado por toda la comunidad y, gracias al esfuerzo de los empleados municipales y la colaboración de asociaciones civiles y ambientalistas, pudimos concretarlo con creces", afirmó.

La Ing. Fuentes destacó "la creación de más de 70 hectáreas de espacios verdes a lo largo de esta gestión y la puesta en condiciones de numerosos parques, plazas y paseos, buscando que las familias santiagueñas cuenten con espacios adecuados de reunión y esparcimiento".

Por su parte, la directora de Parques y Paseos, Cecilia Saboureth, señaló que la intendente Fuentes entregó cada año "los uniformes y las herramientas de trabajo para que los empleados puedan mejorar sus condiciones laborales y permitir brindar un servicio más eficiente a la comunidad".