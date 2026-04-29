Trump recibió a los astronautas de Artemis II y ratificó su meta de volver a la Luna antes de 2029

El presidente de Estados Unidos destacó los avances del programa espacial y aseguró que su país tiene grandes posibilidades de concretar un nuevo alunizaje en los próximos años.

Hoy 18:36

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II y aprovechó el encuentro para reafirmar su objetivo de que el país vuelva a llevar seres humanos a la superficie lunar antes de 2029.

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Durante la reunión en el Salón Oval, el mandatario se mostró prudente con los plazos, aunque expresó confianza en alcanzar la meta.

“No nos gusta afirmarlo con certeza, pero creo que tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo”, sostuvo al referirse a un futuro regreso tripulado a la Luna.

Una misión histórica

La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, protagonistas de una misión que marcó un hito al convertirse en la primera en orbitar la Luna en más de cincuenta años, desde la época del Programa Apolo.

Trump destacó la relevancia del avance y aseguró que representa un momento importante tanto para el país como para la exploración espacial.

Una broma en la Casa Blanca

El encuentro también tuvo un momento distendido cuando el presidente lanzó una pregunta en tono humorístico.

“¿Se le permite a un presidente participar en una de estas misiones?”, dijo, provocando risas entre los presentes.

La respuesta siguió la misma línea por parte del titular interino de la NASA, Jared Isaacman, quien contestó: “Podemos ponernos a trabajar en ello, señor presidente”.

Competencia con China y próximos pasos

El programa Artemis avanza en medio de una creciente competencia internacional. China mantiene sus planes de enviar astronautas a la Luna hacia 2030, lo que suma presión sobre los objetivos estadounidenses.

En ese contexto, Trump fue contundente: “Queremos ser los primeros en volver y demostrar de lo que somos capaces”.

Mientras tanto, la NASA continúa con los preparativos de la siguiente etapa. En el Centro Espacial Kennedy, en Florida, comenzó el ensamblaje de componentes clave para la misión Artemis III, incluida la llegada de la etapa central del cohete Space Launch System.

Desde la agencia espacial remarcaron que cada ensayo y misión resulta fundamental para concretar el regreso humano al satélite natural de la Tierra.