Milei protagonizó momentos de tensión y agresión en el Congreso durante el discurso de Adorni

El Presidente siguió la exposición del Jefe de Gabinete desde un palco junto a su hermana y ministros. Hubo gritos contra periodistas, enfrentamientos con la oposición y un respaldo explícito a la gestión del Gobierno.

Hoy 17:26

El presidente Javier Milei vivió una jornada cargada de tensión en el Congreso de la Nación, donde asistió al informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por su hermana Karina Milei y gran parte de su equipo de gobierno.

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Antes del inicio formal de la sesión, el mandatario ingresó al despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados junto a sus ministros, donde grabaron un video con estética épica. Luego, se trasladó a los palcos para seguir la exposición, en un clima que rápidamente se volvió intenso.

Al ser consultado por periodistas acreditados sobre una presunta denuncia de corrupción contra Adorni, Milei respondió sin detenerse: “Ustedes son corruptos”, en un claro cruce con la prensa.

Durante el discurso, el Presidente se mostró efusivo: aplaudió los pasajes en los que el jefe de Gabinete enumeró logros de gestión, arengó a los suyos y acompañó los cánticos de los legisladores oficialistas. Sin embargo, esa intensidad también se trasladó a los enfrentamientos con la oposición, especialmente con diputados de izquierda.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el diputado Aldo Leiva le hizo un gesto en alusión a presuntas irregularidades vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. Milei reaccionó con enojo y le respondió: “No entendés nada”.

Minutos después, el cruce más fuerte tuvo lugar con la diputada Myriam Bregman, a quien el Presidente le gritó: “¡Ustedes son los asesinos!”, en medio de cuestionamientos por la política internacional del Gobierno. La escena incluyó gestos irónicos desde el palco, como besos y señas con las manos, celebrados por funcionarios y legisladores oficialistas.

A lo largo de la exposición, Milei respaldó con entusiasmo a su gabinete, con gestos puntuales como un abrazo al ministro de Economía, Luis Caputo, y aplausos dirigidos a otros funcionarios mencionados en el discurso.

Tras más de una hora y media, Adorni concluyó su intervención y el Presidente se puso de pie para aplaudirlo, acompañado por todo el bloque oficialista. Desde las bancas libertarias se escucharon cánticos de apoyo, mientras Milei respondía con saludos y gestos hacia distintos sectores del recinto.

Al retirarse, volvió a cruzarse con la prensa. Ante la consulta sobre si el informe había sido suficiente, respondió sin detenerse: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

La jornada dejó en evidencia, una vez más, el estilo confrontativo del Presidente dentro del Congreso, en un escenario atravesado por la polarización política y los constantes cruces entre oficialismo y oposición.