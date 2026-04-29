Se presentarán estrenos imperdibles en el Renzi como ‘El Diablo se viste a la Moda 2’

Desde el municipio se continúa promoviendo el acceso a la cultura y el entretenimiento, ofreciendo una programación accesible y de calidad para vecinos y visitantes.

Hoy 16:14

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a disfrutar de la nueva programación del Cine Teatro Renzi, que renueva su cartelera con destacadas propuestas cinematográficas para todos los gustos.

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Las funciones se desarrollarán del 30 de abril al 6 de mayo, con una variada selección de películas que incluyen estrenos y producciones para todo público.

Entre los títulos que podrán disfrutarse se encuentra “El Diablo se viste a la Moda 2”, con funciones a las 15:45 y 22:00 horas; “Michael: La Historia de Michael Jackson”, que se proyectará a las 17:50 horas; y la película “La Casaca de Dios”, que tendrá funciones los días jueves y sábado a las 20:00 horas, en el marco del espacio INCAA.

Desde el municipio se continúa promoviendo el acceso a la cultura y el entretenimiento, ofreciendo una programación accesible y de calidad para vecinos y visitantes.

De esta manera, el Cine Teatro Renzi se consolida como un espacio de encuentro para las familias bandeñas, fortaleciendo la actividad cultural en la ciudad.