Sorpresa en Gran Hermano, Generación Dorada: una jugadora fue expulsada y en su lugar ingresó una “eliminada”

El Big anunció su decisión frente a todos los jugadores de la casa. La ahora exjugadora hizo una fuerte advertencia antes de dejar el reality.

Hoy 05:12

Tras la última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), que dejó a Brian Sarmiento fuera de la casa, el reality dio un giro inesperado ya que Sol Abraham —quien a mediados de abril protagonizó un intercambio con Fabio Agostini durante una semana para ingresar a La Casa de los Famosos— fue sancionada por el Big, lo que desencadeno en su expulsión de la competencia.

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Por lo tanto, como consecuencia, una participante previamente eliminada regresó al juego y se reencontró con sus excompañeros.

"Pasaron cosas. Porque ante una acción siempre hay una reacción", planteó Santiago del Moro al comenzar el programa emitido este miércoles 29 de abril.

Así, el conductor anticipó: “Y la reacción es esta”, mientras exhibía ante cámara el primer golden ticket de la temporada, una invitación especial del dueño de la casa que permite a nuevos y exjugadores incorporarse al juego.

Fue entonces cuando Del Moro les comunicó a los eliminados de esta edición, presentes en el estudio del programa, que el beneficio sería otorgado para uno de ellos, lo que generó una efusiva reacción por parte del grupo.

De esta manera, sin develar aún quien sería la participante elegida para abandonar la casa para garantizar el nuevo ingreso, Santiago deslizó: "Se va ya. Porque se expulsa de la casa a una jugadora e ingresa otra".

Segundos más tarde, el conductor le pidió a Cinzia Francischiello —la primera mujer eliminada de esta edición— que buscara el golden ticket y, como era de esperarse, la participante venezolana no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su nombre.

Así fue la expulsión de Solange Abraham en Gran Hermano, Generación Dorada

De este modo, el Big reunió a todos los jugadores que siguen en competencia en el punto de encuentro de la casa para realizar un comunicado y anunciar la expulsión de Solange Abraham.

Con la atención de todos los concursantes, lanzó: “Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con ustedes lo que pienso sobre esta situación”.

De esta manera, el Big definió las reiteradas quejas y advertencias de la jugadora en el confesionario como "una deshonra" al juego y sus compañeros. "Millones de personas quisieran estar en este lugar y en su lugar", advirtió.

"Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa", subrayó.

Luego, el Big anunció: "De tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego".

Sin titubes, el dueño de la casa se dirigió directamente a Solange Abraham para solicitarle que se dirigiera a la puerta giratoria para dejar el juego y remarcó, molesto: "No tengo tiempo para despedidas".

"Tus pertenencias te serán entregadas cuando estés afuera, muchas gracias", expresó, lo que generó inquietud e incertidumbre entre los jugadores, visiblemente sorprendidos por el tono cortante del Big.

Así, antes de abandonar la competencia, Sol reconoció que su decisión fue algo que "venía hablando hace mucho tiempo con Gran Hermano": "Algunos de mis compañeros ya lo sabían pero extraño mucho a mi hija".

Sin embargo, al notar que Abraham intentaba explicar los motivos de su insistencia por abandonar el reality, el Big la interrumpió y volvió a pedirle que dejara el juego.

En ese contexto, mientras se dirigía hacia la puerta giratoria, Sol se despidió diciendo: “Así que gracias, Gran Hermano, y a ustedes chicos, que gane el mejor. Ustedes disfruten, pero a mí estar lejos de mi hija me cuesta muchísimo”.

A modo de cierre, Abraham lanzó una contundente advertencia a sus ahora, excompañeros: "Y no confíen en Ema (Di Gioia) que los usa para sacarles información. Si me traicionó a mí después de conocernos desde hace 15 años…".

Cinzia Francischiello se reincorporó a Gran Hermano tras la expulsión de Solange Abraham

Instantes después de que la puerta giratoria comenzara a girar, Cinzia apareció frente a los jugadores en el living de la casa, lo que generó una reacción inmediata de sorpresa, con gritos y gran euforia.

Una de las participantes más entusiastas por su regreso al juego fue Danelik Star, quien no dudó en abalanzarse sobre ella al verla para fundirse en un fuerte abrazo.

Por su parte, Yipio y Eduardo Carrera se mostraban abatidos por el inesperado giro que tomó la competencia ante la inesperada expulsión de Sol y la reincorporación de Cinzia Francischiello.

“¡Cómo los extrañé! ¡Hace solo tres semanas que me fui y te hice así, Yipio!”, deslizó Cinzia mientras saludaba a la exaliada de Andrea del Boca, quien le expresó su deseo de que esta nueva oportunidad sea mejor para ella.

Tras saludar a los jugadores uno por uno, Francischiello manifestó: "Tienen que actualizarme y contarme todo porque no se nada. Esperemos que esta segunda parte de Cinzi show sea un poco más larga como hasta agosto o septiembre. Eso es algo que me gustaría. Y también volver a conocer a todos".

“Saben que no les puedo contar nada, pero es todo muy loco. Esto es una locura. ¡Gracias Gran Hermano! ¡Estoy muy feliz de ver a todos!”, concluyó, visiblemente shockeada tras la salida de Solange, que habilitó su reingreso al reality.