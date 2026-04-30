Por la escasez de mano de obra, Japan Airlines utilizará robots humanoides para despachar el equipaje

La medida se implementará en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, a partir de mayo.

Hoy 05:30

Japan Airlines (JAL) introducirá robots humanoides que se encargarán de transportar el equipaje de los viajeros en la pista del Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, a partir de mayo. Este lunes se realizó la primera prueba piloto en la terminal aérea, que recibe a más de 60 millones de pasajeros al año.

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La medida tiene como objetivo paliar la escasez crónica de mano de obra en el país asiático para este tipo de tareas. Desde la compañía aérea aclararon que los robots serán personal adicional y no reemplazaran a los actuales empleados que se dedican a este trabajo, según informó el medio británico The Guardian.

Además de JAL, la iniciativa es promovida por Japan Airlines GMO Internet Group. Ambas firmas esperan que el experimento alivie la carga de trabajo de los empleados humanos en medio de un aumento del turismo receptivo y las previsiones de una escasez de mano de obra más aguda. Por otro lado, precisaron que esta nueva modalidad finalizará en 2028.

Los robots, producidos por la empresa china Unitree Robotics, con sede en Hangzhou, tienen una altura de 1,3 metros y pueden funcionar de forma continua durante dos o tres horas. También está proyectado utilizarlos para realizar otras tareas, como la limpieza de las cabinas de los aviones.

En la demostración realizada pudo verse a una de estas unidades “empujando” una carga sobre una cinta transportadora junto a un avión de pasajeros de la empresa aérea. Esas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El presidente de JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, afirmó que el uso de robots para realizar trabajos físicamente exigentes “reduciría inevitablemente la carga de trabajo de los empleados y les proporcionaría beneficios significativos”.

El empresario también declaró que ciertas tareas clave, como la gestión de la seguridad, seguirían siendo realizadas por humanos, consignó The Guardian.

Otro de los que se hizo eco de esta nueva medida fue el presidente de GMO AI and Robotics, Tomohiro Uchida, quien declaró: “Si bien los aeropuertos parecen estar altamente automatizados y estandarizados, sus operaciones internas aún dependen en gran medida de la mano de obra humana y se enfrentan a una grave escasez de trabajadores”.

A partir de los datos publicados por la Organización Nacional de Turismo de Japón, más de siete millones de personas visitaron el país en los dos primeros meses de 2026, tras un récord de 42,7 millones durante 2025. Un gran caudal pese al descenso de visitantes procedentes de China, por las disputas diplomáticas entre Tokio y Pekín.

Según una estimación publicada por The Guardian, Japón necesitará más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros en 2040 para alcanzar sus objetivos de crecimiento, debido a que la fuerza laboral nacional sigue disminuyendo.

Asimismo, la población extranjera del país aumentó drásticamente en los últimos años, pero el gobierno ahora se enfrenta a presiones políticas para controlar la inmigración.