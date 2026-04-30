Pampita, otra vez sola: se separó de Martín Pepa

Fue Yanina Latorre quien confirmó la separación de la modelo. En su programa, la filosa periodista dio detalles de la ruptura amorosa.

Hoy 05:48

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que Pampita se habría separado de Martín Pepa.

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La conductora, fiel a su estilo directo, relató cómo llegó a la información. "Yo me la voy a jugar, como es mi estilo, quiero que sepan que yo chequeé, hablé, me enteré de algo de casualidad ayer", aseguró, dejando en claro que no se trataba de un simple rumor.

En su relato, Latorre explicó que todo comenzó con un encuentro fortuito con una amiga de Pampita. "Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera", contó.

Yanina detalló también cómo intentó confirmar la noticia directamente con los protagonistas. "Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta.

Acto seguido, Latorre señaló que no fue la única en tener la información: "Al rato que yo subo la placa negra, Paula Varela sube en Twitter o en Instagram que tenía el rumor sin la confirmación de los protagonistas de que estaban separados Pampita y Martín Pepa. Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro".

"A partir de ahí empecé con la ruta: dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella directamente no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", remarcó. Y agregó otro detalle llamativo: "Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril".

Además, Yanina compartió en la cuenta de X de SQP una frase que resonó fuerte: “La venían peleando hace mucho tiempo”, según le habrían dicho desde el círculo íntimo de Pampita.

Por otro lado, días atrás, en una entrevista con PrimiciasYa durante la alfombra de los Martín Fierro de la Moda, la modelo dejó una respuesta que llamó la atención cuando le preguntaron si seguía enamorada. Con una sonrisa, contestó de manera enigmática: "Siempre estoy enamorada, ya me conocen, soy una mujer enamorada de la vida". Una frase que, en el contexto actual, suma más interrogantes sobre su presente sentimental.