Denuncian por defraudación a tres socios del financista hallado muerto en un country

La demanda fue impulsada por Alejandro Martín Marchese. Indicó que en octubre del 2024 celebró un contrato con Maldonado "de mutuo dinerario" por U$S 200.000.

Hoy 06:24

Un inversor cordobés denunció por defraudación a tres socios de una firma vinculada al financista Martín Maldonado, quien fue hallado muerto el 2 de marzo en un country del Bº privado El Timbó.

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La denuncia fue presentada por Alejandro Martín Marchese, con el patrocinio de los abogados Diego Lindow y Jorge Navarro, y recayó en la fiscal Victoria Ledesma. Los denunciados son Gastón Iván Roldán, Marcelo Dvojak y Evelin María Tasada.

Según la presentación, en octubre de 2024 Marchese celebró un contrato de mutuo dinerario con la firma Um Argentina, representada por Maldonado, por un monto de U$S 200.000. El acuerdo establecía un interés anual del 30%, con pagos mensuales estimados en U$S 4.000.

El primer contrato tuvo una duración de 15 meses y venció en febrero de este año. Posteriormente, las partes habrían renovado el crédito mediante un nuevo acuerdo.

Tras el fallecimiento de Maldonado, el denunciante sostiene que los otros socios comenzaron a dar respuestas evasivas y que la oficina de la empresa, ubicada en calle 24 de Septiembre 408, 4° piso, fue cerrada.

En la causa se investigan los delitos de defraudación por retención indebida, desbaratamiento de derechos u otras figuras que pudieran corresponder.

La defensa del denunciante sostiene que existió una maniobra irregular al rechazar los reclamos de los inversores, bajo el argumento de que el dinero no habría ingresado a la empresa y que su manejo correspondía exclusivamente a Maldonado.

Además, indicaron que los intereses mensuales eran transferidos desde una cuenta bancaria de la firma, lo que, según señalaron, contradice la versión de los denunciados sobre el destino de los fondos.