Comenzó a regir en China el arancel cero para 20 nuevos países

Se trata de 20 naciones de África que se suman a otras 33 del mismo continente, con los que el país asiático comercia sin aranceles desde 2024.

Hoy 05:09

En simultáneo a las advertencias de EEUU de sancionar a China con altos aranceles, en el país asiático comenzó a regir una política de libre comercio con todos los países de África con los que sostiene relaciones diplomáticas.

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En las últimas horas ingresaron 20 nuevos países africanos a la política de arancel cero de China: Argelia, Botsuana, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Guinea Ecuatorial, Gabón, Ghana, Kenia, Libia, Mauricio, Marruecos, Namibia, Nigeria, la República del Congo, Seychelles, Sudáfrica, Túnez y Zimbabue.

Ellos se suman a otros 33 naciones de ese continente que habían sido incorporadas al régimen de libertad de aranceles, tras el Foro China-África realizado en el 2024. La medida, en todos los casos, consiste en la reducción del 10% de aranceles al 0%. Ese trato se sostendrá -al menos- hasta abril de 2028.

Según la Administración General de Aduanas china, el comercio bilateral entre la nación asiática y los 53 países africanos alcanzó en 2025 los u$s348.080 millones, lo que representó una cifra récord. En el primer trimestre de 2026, ese intercambio creció un 26,8% interanual.

Donald Trump amenazó a China con aranceles del 50%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión internacional al advertir que impondrá aranceles del 50% a China si se confirma que está brindando apoyo militar a Irán en la guerra de Medio Oriente, en un contexto de máxima tensión geopolítica.

La advertencia apunta directamente a Beijing, señalado por Washington como uno de los posibles actores que podrían estar colaborando con Teherán en materia de defensa. Según el mandatario, si se comprueba ese vínculo, la respuesta económica será inmediata y contundente. Desde China, sin embargo, rechazaron las acusaciones y negaron cualquier envío de armas, insistiendo en que mantienen una postura de no intervención y respeto al derecho internacional.

La amenaza no se limita a China. La Casa Blanca ya había advertido que cualquier país que suministre armamento a Irán podría enfrentar sanciones comerciales similares, en una estrategia que combina presión económica con la ofensiva diplomática y militar en Medio Oriente.