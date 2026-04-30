Jesica Cirio en el centro de un escándalo tras anunciar su embarazo

Jesica Cirio se convierte en el foco de atención mediática tras el anuncio de su embarazo y las recientes revelaciones sobre posibles escándalos judiciales relacionados con su pareja Nicolás Trombino.

Hoy 06:32

Jesica Cirio, una destacada figura del espectáculo argentino, ha regresado a la escena mediática tras anunciar que está esperando su segundo hijo con el empresario Nicolás Trombino.

Sin embargo, la felicidad por el embarazo se ha visto empañada por rumores y especulaciones en torno a la figura del padre del niño, lo que ha llevado a numerosos medios a investigar posibles escándalos judiciales relacionados con él.

Recientemente, el programa de TN, '¿La Ves?', conducido por Jonatan Viale, ha comenzado a indagar sobre la participación de Jesica en una situación legal delicada, mencionando que su nombre estaría vinculado a una investigación en curso.

La información proviene de Luis Gasulla, quien en 'La Cornisa' mencionó que Elias Piccirillo posee material incriminatorio que involucra a Jesica Cirio, lo que ha generado un gran revuelo entre los espectadores.

Según Viale, este material es un video comprometedor en el que Jesica aparece bailando rodeada de una considerable suma de dinero en efectivo, lo que ha suscitado diversas interpretaciones y teorías sobre su contenido.

Otro periodista del programa, Bruno Yacono, añadió que existen varias versiones acerca del video, y en todas ellas, Jesica aparece en situaciones comprometedoras, lo que alimenta aún más el escándalo mediático.

Es importante destacar que, según las informaciones, el video en cuestión no fue grabado durante la relación de Jesica con Elias Piccirillo, sino que data de su tiempo con Martin Insaurralde, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.