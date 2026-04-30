Jennifer Garner vuelve a la TV con “The Five Star Weekend”, que se estrena antes de lo previsto

La miniserie protagonizada por Jennifer Garner llegará el 9 de julio a la plataforma Peacock, una semana antes de lo previsto.

Hoy 06:59

La plataforma Peacock presentó el primer tráiler y confirmó la nueva fecha de estreno de la miniserie The Five Star Weekend, protagonizada por Jennifer Garner. La producción, inicialmente prevista para el 16 de julio, se estrenará finalmente el 9 de julio, de forma exclusiva en el servicio de streaming.

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La historia sigue a Hollis Shaw, una reconocida cocinera y autora de best sellers que atraviesa una pérdida personal que altera su vida. A partir de ese hecho, comienzan a evidenciarse conflictos en su entorno, como un matrimonio distante, una relación compleja con su hija y su necesidad de aprobación en redes sociales.

Para enfrentar el duelo, la protagonista decide organizar un fin de semana en Nantucket, donde invita a tres amigas de distintas etapas de su vida —infancia, juventud y adultez— junto a una quinta invitada sorpresa. En ese contexto, salen a la luz secretos y tensiones, en un entorno que combina lo emocional con lo social.

El elenco incluye a Regina Hall, D'Arcy Carden, Gemma Chan, Chloë Sevigny, Harlow Jane y Timothy Olyphant. También participan en roles recurrentes Judy Greer, David Denman, Josh Hamilton, Rob Huebel, West Duchovny, Tory Devon Smith, Morrison Keddie y Roberta Colindrez.

La miniserie fue creada, escrita y producida por Bekah Brunstetter, basada en la novela homónima de 2023 de Elin Hilderbrand. La producción ejecutiva también cuenta con la participación de Garner, Beth Schacter, Minkie Spiro, la propia Hilderbrand y Merri Howard, junto a Sue Naegle y Ali Krug.

El proyecto es una producción de UCP, división de Universal Studios Group.