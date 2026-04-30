Luna Ring, el ambicioso proyecto japonés para conseguir energía inagotable para todo el planeta

La constructora Shimizu Corporation propone instalar un cinturón de paneles solares sobre el ecuador lunar; la iniciativa busca captar energía constante mediante robots para transmitirla a la Tierra con láseres y microondas.

Hoy 06:03

La carrera espacial dio un giro inesperado hacia la sostenibilidad global, ya que la constructora japonesa Shimizu Corporation presentó un proyecto de ingeniería de proporciones colosales bautizado como Luna Ring. La iniciativa propone rodear el ecuador de la Luna con un cinturón ininterrumpido de paneles solares con el objetivo de recolectar energía de forma constante y transmitirla a la Tierra, para superar las limitaciones climáticas y los ciclos de día y noche que condicionan actualmente a las fuentes renovables en nuestro planeta.

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Según la documentación técnica de Shimizu, el proyecto contempla un anillo de aproximadamente 11.000 kilómetros de largo que, en su punto de mayor expansión, alcanzaría los 400 kilómetros de ancho. La idea central es convertir al satélite natural en una central eléctrica masiva que suministre energía limpia a cualquier región de la Tierra, independientemente de su ubicación geográfica. De acuerdo con el análisis de la empresa, este cambio de paradigma busca dejar atrás la dependencia de los recursos finitos, como los combustibles fósiles, para adoptar un modelo basado en una provisión virtualmente ilimitada de energía verde.

El funcionamiento del Luna Ring se apoya en un complejo sistema de conversión, donde la radiación solar, que incide de manera estable sobre la superficie lunar, sería transformada en electricidad mediante las celdas fotovoltaicas dispuestas en el cinturón. Posteriormente, cables de alta capacidad transportarían esa energía hacia la cara visible de la Luna. Desde allí, mediante antenas transmisoras de 20 kilómetros de diámetro, la electricidad se convertiría en haces de microondas o rayos láser de alta densidad que serían disparados directamente hacia estaciones receptoras terrestres.

Estas estaciones, denominadas rectennas en el caso de las microondas, se encargarían de reconvertir la energía recibida en electricidad para la red eléctrica global o, alternativamente, en hidrógeno para almacenamiento y combustible. Un punto crítico de la propuesta es la estrategia de construcción, ya que ante la imposibilidad logística de transportar la totalidad de los materiales desde nuestro planeta, Shimizu plantea aprovechar los recursos in situ.

El regolito lunar sería procesado para obtener materiales esenciales como concreto, vidrio, cerámica y oxígeno. El plan maestro detalla que, para lograr este nivel de infraestructura, se emplearían brigadas de robots avanzados operados de forma remota desde la Tierra. Estos autómatas se encargarían de la perforación, nivelación del terreno y el ensamblaje de los módulos, además de que trabajarían de forma continua las 24 horas del día. La presencia humana, aunque limitada, sería necesaria para asistir en labores técnicas complejas y la supervisión de las operaciones.

La viabilidad tecnológica de este proyecto es, por ahora, un tema de intenso debate en la comunidad científica. Obstáculos como la logística espacial, la eficiencia en la transmisión de energía a larga distancia y los altísimos costos operativos ubican al Luna Ring, en la actualidad, en el terreno de las propuestas de largo plazo. No obstante, Shimizu mantiene un cronograma optimista que prevé el inicio de las obras para el año 2035, fundamentándose en los avances incrementales en minería espacial y robótica observados desde los experimentos de la NASA y la JAXA a finales del siglo XX.

La promesa de esta red energética no solo se limita a la generación eléctrica, sino que los impulsores del proyecto señalan que la transición hacia una sociedad del hidrógeno podría reducir drásticamente el impacto ambiental, ya que este combustible produce únicamente agua al ser consumido. Bajo esta visión, la disponibilidad masiva de energía permitiría además potenciar sistemas globales de suministro de agua potable y alimentos. Con una eficiencia de transmisión atmosférica estimada del 98% tanto para láseres como para microondas, la infraestructura busca garantizar que la energía solar captada en el vacío espacial llegue a los centros de consumo terrestre con una pérdida mínima, lo que lograría una armonía sostenida entre la humanidad y el medio ambiente.

El proyecto, que fue calificado como un desafío tecnológico sin precedentes, representa un intento por convertir el sueño de la energía inagotable en una realidad tangible. Mientras las agencias espaciales continúan con misiones como Artemis II, el concepto de Shimizu subraya la importancia estratégica de la Luna no solo como un destino de exploración, sino como una pieza fundamental para la arquitectura energética del siglo XXI. El éxito de esta visión dependerá en última instancia de una coordinación internacional sin precedentes para financiar y construir una obra que, de concretarse, redefiniría la relación de la humanidad con el cosmos.