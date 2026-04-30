Joven herida tras derrapar con su motocicleta en el barrio Tarapaya

El siniestro ocurrió durante la tarde de este jueves. La mujer fue asistida por personal de emergencias y derivada al hospital Regional, mientras se investigan las causas del hecho.

Hoy 20:27

Una joven de 27 años resultó lesionada este jueves por la tarde luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio Tarapaya, en la ciudad de Santiago del Estero.

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El episodio se registró alrededor de las 16:30 sobre calle 145, cuando efectivos de la Comisaría 49 se dirigieron al lugar tras recibir un alerta por una persona descompensada en la vía pública. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, de apellido Robledo, quien explicó que momentos antes había perdido el control de su motocicleta y derrapado, por motivos que aún no fueron establecidos.

Como consecuencia de la caída, la joven sufrió diversas lesiones, por lo que se solicitó la intervención del servicio de emergencias. Minutos más tarde, una ambulancia del SEASE la trasladó hacia el Hospital Regional, donde quedó bajo observación médica.

Fuentes policiales indicaron que, al momento de la llegada de los efectivos, el rodado ya no se encontraba en el lugar, ya que había sido retirado previamente por familiares de la joven. En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.