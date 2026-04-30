Hallan sin vida a un hombre dentro de un auto frente a una estación de servicio

El hecho ocurrió al mediodía en la capital santiagueña. La víctima fue encontrada en el interior de un Fiat Uno y se ordenó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 20:43

Un hombre de 65 años fue encontrado muerto este jueves al mediodía dentro de un automóvil estacionado en la intersección de calles Yrigoyen y Ricardo Rojas, en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 2 acudieron al lugar tras un alerta emitido por el sistema de monitoreo de la Zona Norte, que advertía sobre una persona aparentemente descompensada en el interior de un vehículo.

Al llegar, los uniformados constataron la presencia de un Fiat Uno y, en su interior, hallaron a un hombre sin signos vitales. La víctima fue identificada como Manuel Silvestre Aranda, con domicilio en el barrio Ejército Argentino.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, Seguridad Vial, Bomberos y el servicio de emergencias SEASE. El médico de Policía examinó el cuerpo y dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas del deceso.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado por los Bomberos a la Morgue Judicial del Hospital Independencia. Las actuaciones se realizaron con la presencia de testigos y bajo las directivas del fiscal de turno, Rubén Alfonzo.