En vivo: Central Córdoba quiere cerrar el Torneo Apertura con una sonrisa ante un Boca alternativo en el Estadio Único

El Ferroviario busca dar el golpe en el "Madre de Ciudades" ante un Xeneize ya clasificado, pero que llega golpeado al duelo. Viví el minuto a minuto por Diario y Radio Panorama.

Hoy 17:24

Central Córdoba y Boca se ven las caras en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará desde las 16.15, con arbitraje de Nazareno Arasa.

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