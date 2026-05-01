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San Lorenzo e Independiente definen su pase a octavos en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón y el Rojo se enfrentan en la última fecha de la fase regular del Apertura con la clasificación en juego.

Hoy 03:06

Este sábado, San Lorenzo y Independiente se enfrentarán por la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, en lo que será el cierre de la etapa regular. El encuentro se disputará desde las 18.45 en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.

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El equipo azulgrana llega en el sexto lugar con 22 puntos, tras vencer a Platense en la última jornada. Con esa cosecha, tiene un pie en los octavos de final, ya que un empate le alcanzará para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

Por su parte, el conjunto de Avellaneda se ubica séptimo con 21 unidades. En su última presentación cayó ante Deportivo Riestra y buscará recuperarse en un duelo clave. Al igual que su rival, se encuentra en zona de clasificación, y una igualdad lo dejaría muy cerca del objetivo, dependiendo de lo que ocurra con Defensa y Justicia.

Datos del partido:
• Fecha: 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026
• Día: sábado 2 de mayo
• Hora: 18.45 (Argentina)
• Estadio: Nuevo Gasómetro
• Árbitro: Pablo Dóvalo
• TV: TNT Sports

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