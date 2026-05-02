Encuentran una moneda de oro que data de la segunda mitad del siglo IX con un detector de metales

Impactante hallazgo en el Reino Unido. Creen que la invaluable pieza tiene más de 1.200 años de antigüedad. La encontraron bajo tierra cerca de la localidad de Duxford, en Cambridgeshire. Los especialistas la califican de “fascinante, única e intrigante”.

Hoy 04:14

Un hombre encontró con un detector de metales, una moneda de oro que se presume tiene casi 1.200 años de antigüedad. Los especialistas dicen que pertenece al Siglo IX. El impactante hallazgo se produjo luego de que el aficionado la encontrara bajo tierra a pocos kilómetros de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.

Fue en cercanías a la localidad de Duxford, en Cambridgeshire, que el hombre tuvo el descubrimiento. Una zona vinculada con los vikingos.

Algunos especialistas están fascinados con el "hallazgo histórico", y discuten acerca de los orígenes de la moneda, que data entre los años 860 o 870. Mitad del siglo IX. En ese momento, los vikingos paganos controlaban el reino de Anglia Oriental.

Según la describieron, es una imitación de un sólido carolingio. Y presenta una abreviatura que dice ‘IOAN’ y una iconografía central que, de influencia bizantina, está identificada con la figura de San Juan Bautista.

Sin embargo, hay disyuntivas con respecto a sus orígenes. De acuerdo con el académico Simon Coupland, las representaciones de santos en monedas de oro eran propias del Imperio bizantino. No de los vikingos.

"Una figura de Juan el Bautista en una moneda es tan inusual y extraordinaria. Es inexplicable. No conozco a otro Juan el Bautista del período carolingio; es algo extraño, no se parece a nada que yo conozca”, dijo Coupland en una nota realizada por la BBC. Y agregó: "Este enigma que plantea esta pieza de oro la convierte en algo fascinante, único e intrigante”.

Según el especialista, la moneda fue acuñada en el reino de Anglia Oriental cuando los vikingos paganos habían tomado el control tras la invasión del Gran Ejército Pagano en la década del 870.

Tras el hallazgo, la moneda de oro se encuentra bajo un proceso legal de la Ley de Tesoros de 1996, mediante el cual un forense determinará si se declara oficialmente como tesoro.

En tanto, también comenzó la disputa por poseerla. El Museo del Castillo de Norwich, ya expresó su firme interés en comprar la pieza para su colección permanente, y así poder efectuar estudios más exhaustivos que ayuden a resolver fehacientemente el valor de semejante hallazgo.

“Ahora entienden por qué es un hallazgo tan misterioso; es como un niño con un objeto hexagonal que intenta encajarlo en cuadrados cuando no cabe en absoluto”, cerró Coupland.