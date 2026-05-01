Unión se juega todo ante un Talleres clasificado en Santa Fe

El Tatengue depende de sí mismo para meterse en octavos, mientras que la visita busca mejorar su posición en la tabla.

Hoy 03:06

Unión de Santa Fe afrontará este sábado un partido clave cuando reciba a Talleres de Córdoba desde las 18.45 en el estadio 15 de Abril, por la última fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

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El conjunto santafesino llega en el octavo puesto con 20 puntos y depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final: una victoria le asegurará su lugar entre los ocho mejores sin necesidad de mirar otros resultados. En caso de empate o derrota, deberá aguardar lo que ocurra con sus competidores directos.

Del otro lado, Talleres también tiene objetivos en juego. El equipo cordobés pelea por terminar en los primeros puestos de la zona, lo que le permitiría contar con ventaja de localía en la próxima instancia, por lo que buscará sumar en Santa Fe.

En cuanto al presente, Unión ha mostrado competitividad en varios encuentros recientes, aunque con dificultades para sostener resultados. En las últimas jornadas sumó puntos importantes, pero también dejó unidades en el camino, lo que explica que llegue a esta definición con la necesidad de obtener un triunfo para asegurar la clasificación.