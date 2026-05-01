Estudiantes quiere asegurar el primer puesto en Vicente López ante Platense

El encuentro se disputará desde las 21.15, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

Hoy 03:06

Platense recibirá este sábado a Estudiantes de La Plata en el marco de la última fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 21.15, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

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El equipo dirigido por Walter Zunino llega a este compromiso tras su reciente presentación en la Copa Libertadores, donde obtuvo un triunfo como local. Sin posibilidades de clasificación a los playoffs, el conjunto de Vicente López buscará cerrar su participación con una buena actuación, sumando puntos que también impactan en la tabla anual.

En cuanto a la formación, el entrenador mantendría la base del último partido, con una única duda en defensa: el posible ingreso de Juan Ignacio Saborido en lugar de Agustín Lagos.

Por su parte Estudiantes se encuentra en lo más alto de la Zona A y tiene la chance de quedarse con el primer puesto lo que le permite definir siempre como local. El Pincha viene de empatar en La Plata ante Flamengo 1 a 1 por la Copa Libertadores.

El último antecedente entre ambos en Vicente López se registró el 18 de octubre de 2023, con victoria de Platense por 2 a 1.