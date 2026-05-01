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El Inter Miami de Messi busca su primera victoria en el NU Stadium en el clásico ante Orlando City

El equipo de los campeones del mundo aún no ganó en su nuevo estadio y tendrá una oportunidad clave en el duelo de Florida.

Hoy 03:06

La llegada del NU Stadium marcó un salto institucional para Inter Miami, que ahora cuenta con un escenario moderno y mayor capacidad. Sin embargo, en lo deportivo, el equipo todavía no logró ganar desde su inauguración y buscará revertir esa racha este sábado frente a Orlando City, por la Major League Soccer. Este sábado 2 de mayo, desde las 20.15 (hora argentina), el conjunto liderado por Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad en el clásico de Florida.

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El estadio, inaugurado el 4 de abril y con capacidad para 26.700 espectadores, reemplaza al antiguo Chase Stadium y ofrece instalaciones modernas junto a una experiencia mejorada para el público. A pesar de ello, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos no pudo sumar de a tres en sus primeras presentaciones como local, con empates ante Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution.

El historial entre ambos equipos muestra una ventaja para Orlando City, que suma ocho triunfos contra cinco de Inter Miami, además de cuatro empates. En ese contexto, el partido también tendrá un condimento especial: Messi podría alcanzar una nueva marca personal al disputar su encuentro número 100 con el club.

Posible formación de Inter Miami:
Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Germán Berterame.

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