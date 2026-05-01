Cayeron más de 5% las acciones argentinas en Wall Street en una jornada sin operaciones locales

Los ADRs registraron fuertes bajas mientras los bonos suben y el riesgo país perfora los 550 puntos. En Argentina no hubo actividad por el Día del Trabajador.

Hoy 16:12

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de más del 5% este viernes 1° de mayo, en una jornada marcada por la falta de operaciones en el mercado local debido al feriado por el Día del Trabajador.

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Entre los papeles más golpeados se destacaban Grupo Supervielle, con una baja del 5,5%; BBVA Argentina, que retrocedía 4,7%; y Loma Negra, con una caída del 4,4%. El comportamiento negativo de los ADRs se dio en un contexto de operatoria normal en Estados Unidos, a diferencia de la plaza local que permaneció cerrada.

En contraste, los bonos soberanos mostraron una tendencia positiva, con subas de hasta 2%. Este movimiento impactó en el riesgo país, que recortaba 22 unidades y se ubicaba en torno a los 545 puntos básicos, perforando el umbral de los 550.

En el plano internacional, el precio del petróleo Brent, clave para la economía argentina, descendía cerca de 2%, aunque se mantenía por encima de los 108 dólares por barril.

Por otro lado, en el frente cambiario, el único tipo de cambio en funcionamiento durante la jornada fue el dólar cripto, que se negociaba en torno a los $1485. El resto de las cotizaciones se mantuvieron sin cambios por el feriado, con el dólar oficial cerrando abril en $1415.

En los mercados financieros, el dólar MEP finalizó el mes en $1442,43, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1486,04, consolidando la brecha con el tipo de cambio oficial.