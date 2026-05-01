Donald Trump subió al 25% los aranceles a autos europeos y reavivó la tensión comercial con la UE

La medida, que entrará en vigor la próxima semana, pone en riesgo el acuerdo firmado en 2025 y podría impactar en la economía global en un contexto de alta fragilidad.

Hoy 16:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevará al 25% los aranceles a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, en una decisión que vuelve a tensar las relaciones comerciales entre ambas potencias.

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El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el mandatario sostuvo que el bloque europeo no estaría cumpliendo plenamente con los términos del acuerdo vigente. Aunque no detalló cuáles serían esos incumplimientos, confirmó que la suba de tarifas comenzará a aplicarse desde la próxima semana.

En ese marco, Trump buscó enviar una señal directa a la industria automotriz: las empresas que produzcan dentro de territorio estadounidense quedarán excluidas de estos aranceles. La medida se enmarca en su estrategia de fortalecer la producción local y desalentar las importaciones, uno de los ejes centrales de su política económica.

El jefe de la Casa Blanca también destacó el crecimiento de las inversiones en el sector. Según afirmó, actualmente hay proyectos en marcha por más de 100.000 millones de dólares vinculados a la industria automotriz. Desde su perspectiva, este proceso permitirá consolidar el empleo y la capacidad industrial en Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión amenaza con desestabilizar el entendimiento alcanzado en 2025 entre Washington y Bruselas. Ese acuerdo había fijado un arancel del 15% para la mayoría de los bienes y contemplaba, además, el compromiso europeo de adquirir energía estadounidense por unos 750.000 millones de dólares. El pacto había sido clave para evitar una escalada mayor en la disputa comercial.

El escenario se volvió más incierto tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que puso en duda la autoridad del Poder Ejecutivo para aplicar ciertos aranceles bajo el argumento de emergencia económica. A partir de esa resolución judicial, se reabrió el debate sobre la legalidad y sostenibilidad del esquema tarifario.

El vínculo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los más relevantes a nivel global, con un intercambio que supera los 2 billones de dólares anuales. Por eso, cualquier modificación en las condiciones comerciales puede tener efectos directos en cadenas de suministro, precios y niveles de actividad en distintos sectores.

La medida se da, además, en un contexto internacional complejo, marcado por conflictos geopolíticos y tensiones con aliados tradicionales. A esto se suma el encarecimiento del combustible a nivel global, lo que agrega presión a las economías.

En este escenario, la decisión de Trump no solo impacta en la relación bilateral, sino que también abre un nuevo foco de incertidumbre para el comercio internacional.