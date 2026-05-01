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Las emotivas palabras finales de Jota Figueroa en el juicio por femicidio

José Eduardo Figueroa, en su última declaración antes del veredicto, pidió perdón y expresó su arrepentimiento por el femicidio de Mercedes Kvedaras.

Hoy 16:24

En la antesala del veredicto que se dará a conocer hoy jueves a las 13:30, José Eduardo Figueroa se dirigió al tribunal en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras y pronunció un mensaje cargado de arrepentimiento y dolor.

Estoy avergonzado por todo esto, lamento profundamente lo que les hice vivir”, expresó el acusado, dirigiéndose tanto a la familia de la víctima como a la suya propia.

En un discurso emotivo, Figueroa reconoció el dolor causado: “Entiendo el dolor de la familia Kvedaras, lo vivo en carne propia todos los días”, afirmó, destacando la gravedad de sus acciones.

Durante su intervención, el acusado reiteró su pedido de disculpas y aseguró que reza “por ambas familias y por Mer”, evidenciando su deseo de búsqueda de perdón.

Además, hizo hincapié en sus hijos, a quienes nombró uno por uno, describiéndolos como “las tres personitas más importantes de su vida”. “Siempre los adoré, los voy a querer toda la vida”, agregó con visible emoción.

En otro segmento de su declaración, Figueroa mencionó que había escrito cartas previas a la familia de la víctima solicitando perdón, recordando el vínculo que mantenían. “Eran mi familia también, nunca quise hacerles daño”, concluyó.

Finalmente, agradeció a sus allegados que actualmente cuidan de sus hijos y cerró su declaración con un agradecimiento hacia el tribunal: “Gracias por escucharnos”.

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