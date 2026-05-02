La amenaza de Donald Trump: sancionará a las empresas navieras que paguen peajes a Irán

La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos suma más presión al enfrentamiento entre EEUU e Irán por el control del estrecho de Ormuz.

Hoy 11:49

Mientras Donald Trump evalúa rechazar la nueva propuesta de Irán para retomar las negociaciones de paz, Estados Unidos amenazó con sancionar a las compañías navieras que paguen a Teherán para transitar por el estrecho de Ormuz, el estratégico paso marítimo, hoy prácticamente cerrado, y uno de los principales focos en disputa entre ambos países.

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La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos suma más presión al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz.

Irán cerró el estrecho al tráfico normal amenazando con atacar barcos después de que Estados Unidos e Israel declararan la guerra el 28 de febrero. Posteriormente, comenzó a ofrecer el paso seguro a algunas embarcaciones, desviándolas por rutas alternativas más cercanas a su costa, y cobrando en ocasiones una tarifa por el servicio.

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Ese intento de establecer “peajes” derivó en la advertencia de Estados Unidos. Según la OFAC, las exigencias de pago podrían incluir transferencias no solo en efectivo, sino también “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, incluidas donaciones benéficas y pagos en embajadas iraníes.

“La OFAC emite esta alerta para advertir a las personas estadounidenses y no estadounidenses sobre los riesgos de sanciones que implica realizar estos pagos al régimen iraní o solicitarle garantías para un paso seguro. Estos riesgos existen independientemente del método de pago”, se indicó, si bien no se precisaron mayores detalles sobre el alcance que podrían tener este tipo de multas y su forma de implementación.

Pese a la fragil tregua que rige actualmente sobre los dos países, la situación en Ormuz está ejerciendo una presión creciente sobre la economía mundial, elevando los precios y provocando escasez de combustible y otros productos relacionados con la industria petrolera.

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Estados Unidos respondió al cierre del estrecho por parte de Irán con un bloqueo naval propio el 13 de abril, impidiendo la salida de cualquier petrolero iraní y privando a Irán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su golpeada economía.

El Comando Central de Estados Unidos informó que se ha ordenado a 45 buques mercantes que den la vuelta desde que comenzó el bloqueo.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural suele pasar por el estrecho que marca la desembocadura del Golfo Pérsico .

Trump rechaza la propuesta iraní

La advertencia de Estados Unidos se produjo luego de que Trump rechazara ayer la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra entre ambos países.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué pasa”, señaló Trump el viernes en la Casa Blanca, sin aportar detalles sobre lo que consideraba sus deficiencias, aunque expresó su frustración con el liderazgo iraní.

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“Es un liderazgo muy descoordinado”, marcó. “Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos hechos un lío”, insitió el mandatario republicano.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que Irán entregó su plan a los mediadores en Pakistán la noche del jueves.

Las negociaciones continuaron por teléfono después de que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán la semana pasada, según declaró el presidente. Esta semana, Trump propuso un nuevo plan para reabrir el crucial paso marítimo que utilizan los aliados estadounidenses del Golfo para exportar su petróleo y gas.

Según sus redes sociales, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, informó a muchos de sus homólogos regionales sobre las iniciativas del país para poner fin a la guerra. El viernes también mantuvo conversaciones con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien está en contacto con los socios de la UE en los países del Golfo.