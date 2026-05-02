Detenido en Catamarca por transportar 40 kilos de cocaína desde Jujuy

Un hombre oriundo de Jujuy fue imputado por transportar 40 kilos de cocaína, actualmente en prisión preventiva, mientras la causa avanza en la Justicia Federal de Catamarca.

Hoy 15:13

Un hombre oriundo de Jujuy ha sido detenido en la provincia de Catamarca tras ser sorprendido trasladando 40 kilos de cocaína en un vehículo. La imputación se realizó por el presunto delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización.

El individuo se encuentra en prisión preventiva y ha optado por abstenerse de declarar en el marco de la investigación que tramita en la Justicia Federal catamarqueña. La detención ocurrió en un procedimiento realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional.

La operación tuvo lugar en la ruta nacional N° 38, específicamente en el puesto caminero de El Portezuelo, donde se realizó una inspección del vehículo, un Citroën C3, utilizando un escáner móvil. Este método permitió detectar cuerpos extraños en el interior del auto.

Durante el registro, los gendarmes encontraron un total de 54 paquetes de droga, que al ser sometidos a prueba química confirmaron ser cocaína. El peso total de la sustancia se estableció en 39 kilos 91 gramos.

La investigación está bajo la dirección del juez federal Miguel Ángel Contreras, quien ha ordenado diversas medidas, incluyendo el peritaje de un teléfono celular confiscado al acusado. Este es asistido por su abogado, Roberto Mazzucco.

Después de la confirmación del ilícito, el Juzgado Federal N°1 de Catamarca junto con la Fiscalía Federal dispusieron el secuestro de la droga y del vehículo, manteniendo al conductor detenido por intentar trasladar la sustancia desde La Quiaca hasta Mendoza.