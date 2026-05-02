El tremendo elogio de Chilavert a Santiago Beltrán, el arquero y figura de River

El paraguayo, un ícono del puesto, halagó el presente del pibe del Millonario.

Hoy 16:07

Santiago Beltrán se convirtió en una de las grandes revelaciones de River Plate en este 2026 y su nivel ya empieza a trascender. Tras su actuación decisiva ante Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana, el joven arquero recibió un respaldo de peso: José Luis Chilavert lo llenó de elogios y sorprendió con una afirmación contundente.

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“Argentina tiene que estar tranquila, soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas”, aseguró el ídolo paraguayo en declaraciones radiales.

Una actuación que no pasó desapercibida

El arquero de 21 años fue clave en el triunfo del Millonario en San Pablo. Con el partido 0-0, le atajó un penal a Sasha y sostuvo al equipo en un momento crítico.

Luego, River terminó llevándose la victoria con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta, pero la figura fue Beltrán, que también respondió en otras intervenciones determinantes.

Las palabras de Chilavert no son menores. El exarquero de Vélez es una de las grandes leyendas del puesto en el fútbol sudamericano, reconocido por su exigencia y sus habituales críticas.

Por eso, su análisis cobra un valor especial: “Lo vengo siguiendo desde que debutó. Tiene personalidad, autoridad para salir a buscar la pelota y atajar un penal en Brasil no es fácil”, destacó.

Además, remarcó detalles técnicos de su actuación:

“Sacó un centro jugándose el cuerpo, después respondió en remates desde afuera. Para muchos parece fácil, pero no lo es”.

Un nombre que se afianza

Beltrán no solo fue figura en ese partido, sino que empieza a consolidarse en un puesto históricamente exigente en River.

Con actuaciones seguras, personalidad y respuestas en momentos clave, el juvenil se gana la confianza del cuerpo técnico y empieza a instalarse como una opción firme a futuro.

De promesa a realidad

Lo que parecía una aparición inesperada se transforma, partido a partido, en una realidad concreta.

Y si bien el camino recién empieza, el respaldo de una figura como Chilavert deja en claro que Beltrán ya no es solo una promesa: empieza a ser una certeza bajo los tres palos.