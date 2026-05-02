Lanús y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias en La Fortaleza

El Granate y el Malevo empataron sin goles en el cierre del torneo.

Hoy 14:36

Lanús igualó 0-0 ante Riestra en el encuentro correspondiente a la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026 y dejó pasar una oportunidad clave: no pudo meterse entre los cuatro mejores de la Zona A y se quedó sin la localía en los octavos de final.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs, necesitaba una victoria para escalar posiciones, pero no logró romper el cero y terminó en el quinto lugar con 24 puntos.

Se viene un cruce exigente

Con esta ubicación, Lanús deberá disputar los octavos como visitante y, hasta el momento, su rival sería Rosario Central, que finalizó cuarto en la Zona B.

El empate lo obliga a salir de su estadio en la primera instancia eliminatoria, un detalle no menor en un torneo donde la localía puede marcar diferencias.

Riestra cerró último

Por su parte, Riestra finalizó su participación en la fase regular como el último equipo de su grupo, con apenas 11 puntos, sin chances de clasificación.

Un punto que dejó sabor a poco

Más allá de haber cumplido el objetivo de meterse en los playoffs, el resultado dejó una sensación amarga en Lanús, que tenía en sus manos la posibilidad de mejorar su posición y no la aprovechó.

Ahora, el foco estará puesto en el inicio de la fase eliminatoria, donde ya no hay margen de error.